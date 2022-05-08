شكرا لقرائتكم خبر كارينيو: النصراويون فهموني خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصح المدير الفني الأسبق لفريق النصر، الأوروجوياني دانيال كارينيو عن مفهوم تصريحه الإعلامي الشهير الذي أطلقه إبان توليه تدريب فريق الوحدة السعودي في أغسطس عام 2020.

وكان كارينيو قال عقب خسارة الوحدة أمام النصر 0/ 1 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «أنا سبق أن دربت النصر.. حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من (قلبه) عكس الوحدة. الحكم لم يحترم لاعبي الوحدة. يتحدث معهم ولا يتحدث مع لاعبي النصر».

وقال كارينيو أمس لموقع Kora plus «لم أكن أقصد من التصريح الإساءة للنصر، لقد أسيء فهم حديثي، حيث كنت أقصد أن المباريات الكبرى تحمل تأثيرات كبيرة على الحكام من قبل الإعلام والجماهير».

وأشاد كارينيو في حديثه للموقع بإمكانيات اللاعب السعودي خاصة لاعب الاتحاد والنصر سابقا محمد نور، حيث وصفه بالقائد المحنك الذي كان يمكنه اللعب في القارة الأوروبية إلى جانب لاعب النصر السابق إبراهيم غالب.

وأضاف «التعدد السكاني للسعودية يلعب دورا كبيرا في بروز مثل هؤلاء النجوم بحضورهم المكثف للمباريات. الشعب السعودي يتنفس كرة القدم».

وعن أوجه الفروقات في الفرق التي دربها في السعودية وهي النصر والشباب والوحدة، أجاب دانيال كارينيو «النصر اعتاد على البطولات والشباب أحد أضلاع الكرة السعودية الهامة ويبحث عن الألقاب، والوحدة هدفه البقاء في دوري الأقوياء».

وتابع «لم أنس تحقيقي بطولتي الدوري والكأس مع النصر موسم 2013 / 2014، كما لن أنسى مواجهتي الهلال في ذات الموسم عندما أشركت اللاعب أيمن فتيني وهو في الـ 17 من عمره، فكانت مباراة خاصة له أطلق عليها اسم أيمن فتيني، والمباراة الأخرى انتصرت فيها على الهلال بالرغم من خروج المحترفين البرازيليين الثلاثة (باستوس وإيفرتون وإلتون) من معسكر الفريق ليلة المباراة واللعب بمحترف واحد وهو البحريني محمد حسين».