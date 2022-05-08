الجولة الـ26 الأكثر أهدافا

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وأعادت مباريات الجولة الحياة للدوري والمدرجات بعد توقف نحو 44 يوما شهدت استضافة السعودية المجموعات الخمس لغرب آسيا بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك في ملاعب مدن الرياض وجدة والدمام وبريدة.ونجحت 3 فرق فقط في عدم الحصول على البطاقة الصفراء وخرجت نظيفة، وهي أبها والفيصلي والرائد، علما بأن أبها والفيصلي تواجها مع بعضهما في مباراة انتهت بالتعادل 0/0، فيما لعب الرائد أمام الطائي 2/2، إلا أن الأخير حصل على 4 بطاقات صفراء متساويا مع التعاون والأهلي، فيما كان الشباب الفريق الأكثر حصولا على بطاقات صفراء، حيث حصل على 5 بطاقات.
وكما شهدت الجولة 35 بطاقة صفراء، شهدت أيضا تسجيل 36 هدفا هي الأعلى في النسخة الحالية من الدوري.
أرقام من الجولة
- 36 هدفا سجلت في الجولة كأعلى حصيلة في النسخة الحالية
- 35 بطاقة صفراء نالها لاعبو 13 فريقا
- 3 فرق فقط لم يحصل لاعبوها على بطاقات صفراء، وهي أبها والفيصلي والرائد
- 4 نقاط، هي الفاصل بين النصر الثالث والشباب الرابع
- 5 بطاقات صفراء نالها الشباب كأكثر الفرق حصولا عليها
- 6 ضربات جزاء احتسبت للاتفاق والباطن والنصر والحزم وضمك والتعاون، سجلت منها 5 وأضاع الاتفاق عبر نعيم السليتي
- 8 أهداف شهدتها مباراة واحدة، وهي مواجهة الفتح وضيفه الاتحاد
- قفز الاتفاق من المركز قبل الأخير للمركز الـ13 بفوزه على التعاون 4/ 0
- حقق الحزم أول فوز بعد 4 أشهر، عندما تغلب على الفيحاء 3/ 1
- فرق الأهلي والباطن والرائد والطائي صعبت المهمة على نفسها بالتعادل
- حقق الهلال فوزه الأول على ضمك في ملعب المحالة
- أبها والفيصلي المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي
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