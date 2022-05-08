الجولة الـ26 الأكثر أهدافا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غابت البطاقة الحمراء عن الظهور في مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن البطاقة الصفراء ظهرت كثيرا، حيث خرجت 35 مرة.

وأعادت مباريات الجولة الحياة للدوري والمدرجات بعد توقف نحو 44 يوما شهدت استضافة السعودية المجموعات الخمس لغرب آسيا بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك في ملاعب مدن الرياض وجدة والدمام وبريدة.

ونجحت 3 فرق فقط في عدم الحصول على البطاقة الصفراء وخرجت نظيفة، وهي أبها والفيصلي والرائد، علما بأن أبها والفيصلي تواجها مع بعضهما في مباراة انتهت بالتعادل 0/0، فيما لعب الرائد أمام الطائي 2/2، إلا أن الأخير حصل على 4 بطاقات صفراء متساويا مع التعاون والأهلي، فيما كان الشباب الفريق الأكثر حصولا على بطاقات صفراء، حيث حصل على 5 بطاقات.

وكما شهدت الجولة 35 بطاقة صفراء، شهدت أيضا تسجيل 36 هدفا هي الأعلى في النسخة الحالية من الدوري.

أرقام من الجولة

