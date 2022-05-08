شكرا لقرائتكم خبر الجمهور يحاصر لاعبي مانشستر يونايتد بالهتافات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب فريق مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز إنه يجب على فريقه أن ينهي الموسم السيئ بشكل جيد بعدما تعرض لنتيجة محرجة أمام برايتون.

وهتفت جماهير مانشستر يونايتد التي سافرت لتدعم الفريق في مباراة برايتون «أنتم لا تصلحون لارتداء قميص الفريق»، وذلك بعد الخسارة برباعية نظيفة، بينما كانت هناك احتجاجات إضافية على مالكي النادي.

وضمن مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، إنهاء الموسم محققا أقل عدد من النقاط في عصر الدوري الممتاز، ولم يعد في إمكانه التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتقبل فرنانديز، الذي ارتدى شارة القيادة في المباراة، نقد الجماهير قبل حصول الفريق على راحة أسبوعين قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال فرنانديز للموقع الرسمي للنادي إن موسم الفريق كانت به نجاحات وإخفاقات، مشيرا إلى أن الإخفاقات كانت كبيرة للغاية.

وأضاف «مرت الجماهير بمشاعر سيئة وهم يتابعون ناديهم هذا الموسم، وكانوا يدعموننا طوال الموسم. الجماهير تدعمنا حتى النهاية بهتافات مختلفة. أيا كان ما يريدون التفكير فيه، فهو مقبول تماما منهم».

وأكد «لدينا مباراة متبقية، يجب أن نفوز بها، وهذا كل ما يمكننا فعله».

ويمكن لمانشستر يونايتد حاليا أن يحصد 61 نقطة بحد أقصى هذا الموسم - وهو أقل بـ3 نقاط مما حققه الفريق في موسم 2013 / 2014 - والذي بدأه الفريق تحت قيادة ديفيد مويس وأنهاه تحت قيادة المدرب الموقت ريان جيجز.