أنس جابر تفك النحس بلقب تاريخي

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وفازت جابر المصنفة العاشرة عالميا في المباراة النهائية على الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة 14 في نهائي مثير بنتيجة 5/7 و6/0 و6/2.وعلقت الوزارة عقب التتويج التاريخي لجابر «فوز صعب ومثير، لكنه مستحق في دورة من فئة ألف نقطة.. شكرا أنس، وإلى الأمام دائما».
وبعد سقوطها في خمسة نهائيات سابقة في مشوارها الاحترافي نجحت جابر في الأخير في فك النحس وتحقيق أول لقب لها في بطولة من فئة ألف نقطة على الملاعب الترابية.
ولقيت جابر تشجيعا كبيرا من أنصارها التونسيين والعرب على المدرجات.
وعلق الاتحاد التونسي عقب فوزها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «أنس جابر تكسر العقدة.. فعلتها جابر ورفعت البطولة وسط تشجيع عربي جنوني.. الجميع يهتف لأنس التي قدمت أفضل أداء لها هذا العام».
وتابع الاتحاد «المستحيل ليس تونسيا. أنس جابر الملكة المدريدية».
وهذه ثاني بطولة تحرزها جابر بعد تحقيقها لقب دورة برمنجهام في 2021 على الملاعب العشبية في أول إنجاز عربي على الإطلاق.
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