شكرا لقرائتكم خبر مشجعو شالكه يكملون احتفالاتهم بالمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض مشجعون عدة لفريق شالكه لإصابات خلال نزول نحو ألفي مشجع إلى أرضية الملعب للاحتفال بصعود الفريق من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وجرى نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى عقب المباراة التي انتهت بفوز شالكه على سانت باولي 3 / 2 أمس الأول في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وحول شالكه تأخره بهدفين خلال المباراة إلى انتصار ليفوز بلقب دوري الدرجة الثانية ويحسم صعوده من جديد إلى البوندسليجا، حيث يتفوق بفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيه هامبورج ودارمشتاد وفيردر بريمن، مع تبقي مرحلة واحدة في المسابقة، علما بأن فيردر بريمن يتبقى له مباراة مؤجلة.

وذكرت الشرطة في جلسنكيرشن أيضا في بيان أصدرته أمس أن 144 حالة إطلاق للألعاب النارية جرى تسجيلها قبل المباراة وخلالها.

وأصيب أحد أفراد الشرطة خلال شجار مع مشجع لفريق شالكه، وجرى تسجيل 20 تهمة جنائية منها الاعتداء والإهانة والسرقة على هامش المباراة.

وشهد استاد «فيلتينس أرينا» حضورا جماهيريا بكامل سعة المدرجات، حيث حضر المباراة 61 ألفا و271 مشجعا.

ويصعد إلى الدرجة الأولى أيضا صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، وهو ما ستحسمه المرحلة الـ34، بينما يخوض صاحب المركز الثالث مواجهة فاصلة أمام صاحب المركز الـ16 في دوري الدرجة الأولى، والذي يشغله شتوتجارت حاليا.