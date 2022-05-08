شكرا لقرائتكم خبر كلوب: التعادل مع توتنهام ليس جنازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك المدير الفني لفريق ليفربول ، يورجن كلوب بالإيجابية رغم التعادل مع توتنهام 1 / 1 والذي هدد فرص الفريق في انتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتعادل ليفربول مع توتنهام مساء أمس الأول ليرفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل مباراة الأخير أمس أمام نيوكاسل، وذلك مع تبقي 3 مباريات لليفربول، و4 لمانشستر سيتي بينها مواجهة أمس.

وأخفق ليفربول في تحقيق الفوز على ملعبه بالدوري للمرة الأولى منذ مباراته أمام برايتون في أكتوبر الماضي، وأصبح بحاجة الآن إلى إهدار مانشستر سيتي ثلاث نقاط كي تكون لديه الفرصة في التتويج باللقب.

وتقدم توتنهام في الدقيقة الـ56 بالهدف رقم 20 للاعبه هيونج مين سون في الموسم الحالي، ثم تعادل ليفربول بهدف للاعب لويس دياز في الدقيقة الـ74، لكنه أخفق في تحقيق الفوز للمرة الثالثة فقط خلال مبارياته بالدوري منذ بداية عام 2022.

وقال كلوب «يجب أن نتوقف عن التعامل مع الأمر وكأنه جنازة. فقد حدثت في حياتي أمور أسوأ بكثير. إنها نقطة مهمة، والتعادل بعد التأخر 0 / 1 هو أفضل بكثير، لكنه فقط لم يكن ما نهدف إليه».

وأضاف «الآن علينا التعامل مع الأمر، وسنفعل، نحن جميعا نعرف الوضع حاليا وندرك أنه لن يكون هكذا».

وتابع «لا يهمني في هذه اللحظة مباراة لسيتي، وإنما مباراتنا يوم الثلاثاء أمام أستون فيلا. الفرصة الوحيدة التي نمتلكها لمواصلة المشوار هي تحقيق الفوز».