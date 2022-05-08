الأهلي بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك.. تفاصيل اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر - توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 32/ 31.

بدأ يد الزمالك المباراة بالهجوم على دفاعات الأهلي مسجلا هدفين متتاليين، قبل أن يستعيد الأحمر توازنه ويتبادل التهديف مع أبناء ميت عقبة.

وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين؛ إذ تقدم الأهلي في النصف الأول منه، قبل أن يعود الزمالك للتقدم من جديد في النصف الثاني من الشوط الأول.

وأنهى الزمالك شوط المباراة الأول متقدما بنتيجة 19/ 16.



الشوط الثاني



حافظ الزمالك على تقدمه على منافسه الأهلي طوال أحداث الشوط الثاني، في الوقت الذي نجح فيه أبناء الجزيرة لتقليل الفارق لهدف واحد في بعض أوقات الشوط.

ونجح لاعبو الأهلي في العودة لنتيجة التعادل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، بنتيجة 27/ 27، بعدما تبادل لاعبي الزمالك إهدار الفرص التهديفية.

وحقق الأهلي التقدم الأول له في شوط المباراة الثاني بالدقيقة 21 بنتيجة 28/ 27، قبل أن يعود الزمالك للتقدم بنتيجة 29/ 28.

واستمر التعادل بين الفريقين خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حتى حقق الأهلي الفوز بنتيجة 32/ 31.