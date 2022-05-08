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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل.. وقائمة الهدافين بعد تألق سون

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب ، بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة 36 من عمر مسابقة البريميرليج.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق جناحه الإنجليزي رحيم سترلينج، قبل أن يضيف إيميريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وواصل السيتي سيطرته على المباراة، حتى نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 90، ثم رحيم سترلينج الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان قد تعادل مع توتنهام إيجابيا 1-1، في إطار الجولة ذاتها.

بهذه النتيجة ينفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليقترب من تحقيق اللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي – 86 نقطة

ليفربول – 83 نقطة

– 67 نقطة

أرسنال – 66 نقطة

توتنهام – 62 نقطة

مانشستر يونايتد – 58 نقطة

قائمة الهدافين

ورفع هيونج مين سون، مهاجم توتنهام رصيد أهدافه في جدول ترتيب هدافي البريميرليج إلى 20 هدفًا، بعدما سجل أمام ليفربول، خلف المصري محمد صلاح الذي يتصدر الترتيب بـ22 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 20 هدفًا.

، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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