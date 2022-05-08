شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى يهزم القليبى التونسى 3 / 0 فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره القليبى التونسى بنتيجة 3/0، فى إطار أول مواجهات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس.
وأقيمت قرعة البطولة مساء أمس السبت، وأسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة A بجانب القليبى وفاب الكاميرونى.
من ناحية أخرى، كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.
وقال الصافى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفريق يستعين بالمحترفة الأوكرانية بوجدانا أنيسوفا وسهيلة وفيق المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكى.
وتوج فريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري مؤخرا، بعد الفوز على سبورتنج فى المباراة الثانية بالنهائي بنتيجة 3-0، التي أقيمت بنظام best of 3.
وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-14، و25-10، و25-14، وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.
يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، ليواصل تربعه على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع.