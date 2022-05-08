شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يجهز حراس سيراميكا قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد ناجى، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق عامر عامر ومحمد كوكو وحمزة معوض؛ من أجل الاستعداد لمواجهة الجونة.

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا، حيث يكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

في سياق آخر كشف محمد عبد الجواد رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا، تفاصيل إصابة محمد حسن، لاعب خط الوسط بالفريق، موضحا أن اللاعب يعاني من مزق بمقدار 2.5 مللي، في نهاية العضلة الخلفية، مشيرا إلى أنه تعرض للإصابة، قبل مباراة الأهلي الأخيرة بيوم واحد.

وقال عبد الجواد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى أن محمد حسن سوف يستعيد جاهزيته بعد أسبوع، ولن يستطيع اللحاق بمواجهة الجونة المقبلة، في الجولة 18 للدوري، يوم الثلاثاء المقبل، لكنه سيصبح جاهزاً للمشاركة في لقاء الإسماعيلي يوم 15 مايو الجاري، في الجولة 19 من عمر المسابقة.

ويخضع محمد حسن خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي، أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.