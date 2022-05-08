شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 32/ 31 ويتوج بلقب السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 32 /31 ليتوج بلقب السوبر الأفريقي الذى جمعهما على أرض النيجر.

وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 19/16 للزمالك، وسط تحدى لاعبى الأحمر لصناعة الفارق ومن ثم التتويج باللقب، وبالفعل نجح لاعبو الأهلى فى مصالحة جماهيرهم والتتويج بلقب السوبر الأفريقى فى النهاية، بعد خسارة جميع المنافسات المحلية الموسم الحالى.

ودعم الأهلى صفوفه بالثنائى المحترف، الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلي أكاسيو ماركيز، فيما دعم الزمالك صفوفه باللاعب شادى خليل المقرر أن يستمر مع الفريق بعد بطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية.

الزمالك شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين، أما الأهلى فشارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد وتوج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر قبل مواجهة اليوم 252 هدفاً وعليه 233 هدفا، بينما أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.