شكرا لقرائتكم خبر عن "الواقي الأحمر" سر تألق طاهر محمد في مواجهات الحسم الأفريقية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة غريبة باتت تلازم طاهر محمد لاعب الأهلي، بعدما تألق في مباراة فريقه ضد وفاق سطيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي وي السلام، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل اللاعب هدف فريقه الثاني في الشباك الجزائرية في المباراة التي أصيب فيها، وقام بوضع "الواقي الأحمر" على رأسه عقب الإصابة في المباراة، قبل أن يخلعه في الشوط الثاني بعد توقف نزيف الدم أعلى الحاجب، وهو ما يقودنا للتساؤل عن سر تألق طاهر في المباريات التي يصاب فيها!.

الغريب أن طاهر محمد سبق وتألق من قبل في المباراة التي يصاب فيها، وارتدي خلالها "الواقي الأحمر" على رأسه في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن سر "الواقي الأحمر" الذي يقود طاهر للتألق في المباريات الأفريقية.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل طاهر محمد هدفا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد هدفه في مرمى صن داونز الجنوب إفريقي في النسخة الماضية وكان في مباراة الذهاب بالقاهرة أيضا.

هدف طاهر في مرمى وفاق سطيف:

هدف طاهر في مرمى صن داونز:

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة.

وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف، وأكد النادي الأهلي ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.