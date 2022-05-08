الامارات | مانشستر سيتي يداوي جراحه القارية بوضع اليد على لقب الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يداوي جراحه القارية بوضع اليد على لقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داوى مانشستر سيتي خروجه الصادم من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بوضع يده على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما أكرم وفادة ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل رحيم سترلينغ (19 و90+3) والإسباني أيميريك لابورت (38) والإسباني رودري (61) والبديل فيل فودن (90+1) الأهداف.

بعد ثلاثة أيام على خسارته أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني 1-3 بعد التمديد في إياب نصف نهائي المسابقة القارية العريقة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي الثاني تواليا بتقدمه 4-3 ذهابا و1-صفر حتى الدقيقة 90، جدد رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا الموعد مع الانتصارات وابتعدوا بفارق ثلاث نقاط عن منافسهم الوحيد على اللقب ليفربول.

واستغل مانشستر سيتي تعثر ليفربول امام ضيفه توتنهام 1-1 السبت في افتتاح المرحلة وحقق فوزه الرابع تواليا والـ27 هذا الموسم رافعا رصيده الى 86 نقطة مقابل 83 لليفربول قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين، ثم على وست هام يونايتد الاحد المقبل في المرحلة قبل الاخيرة، قبل أن ينهي الموسم على أرضه امام أستون فيلا.

في المقابل، يلعب ليفربول مع مضيفه استون فيلا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 33، ثم على ساوثمبتون الثلاثاء المقبل في المرحلة قبل الاخيرة ويختتم الموسم على ارضه امام ولفرهامبتون.

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