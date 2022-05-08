شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلى لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الإثنين، ويستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري في التاسعة مساء.

وضمت كلا من:

أحمد السعدني - أحمد صبحي.. أمير مدحت - محمد دبش - أحمد ياسين - أسامةإبراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمود سيد - محمد لعبة - أحمد سعيد - محمد حامد - محمود قاعود - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - اسامة فيصل - ناصر منسي.

وشهدت القائمة عودة محمود قاعود بعد الشفاء من الإصابة بكسر في أصبع اليد والتي منعته من المشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.