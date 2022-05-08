شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحيون جماهيرهم بعد مصالحتهم برباعية وفاق سطيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي على تحية الجماهير الحمراء عقب فوز فريقه على وفاق سطيف برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

من ناحية أخرى، أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة.

وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.. وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.