شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 16/19 فى الشوط الأول بالسوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 16/19 فى الشوط الأول من مواجهة السوبر الأفريقى الذى يجمعهما بالنيجر.

ويسعى الزمالك بكل قوته لحصد البطولة الثالثة له هذا الموسم بعد التتويج بلقبى الدورى وكأس السوبرالمحلى، بينما يطمح الأهلى فى التتويج ببطولة لمصالحة الجماهير، فى ظل خسارة جميع المنافسات المحلية الموسم الحالى.

ودعم الأهلى صفوفه بالثنائى المحترف، الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلي أكاسيو ماركيز، فيما دعم الزمالك صفوفه باللاعب شادى خليل المقرر أن يستمر مع الفريق بعد بطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية.

الزمالك شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين، أما الأهلى فشارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد وتوج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر 252 هدفاً وعليه 233 هدفا، أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.