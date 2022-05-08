غزل المحلة يكشف كواليس هروب عبد الحميد بسيونى عن تدريب الفريق.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - أكد على العباسى، رئيس شركة الكرة بنادى غزل المحلة، ضرورة مواجهة عبد الحميد بسيونى للمسئولين بالنادى والحديث معهم حول أسباب رحيله عن الفريق. وقال العباسى، فى فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "إن عبد الحميد بسيونى كان يتفاوض مع مسئولى سموحة منذ 3 جولات، لذلك قمت بتأمين الفريق والتفاوض مع أحد المدربين لتولى تدريب الفريق وهذه المعلومة جاءت أثناء تواجدى خارج البلاد".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، من قبل، إن إدارة المحلة لن تتهاون فى حقوق النادي كاملة من عبد الحميد بسيوني، الذى وقّع على عقود تدريب فريق سموحة، مشيرا إلى أن المحلة كيان عريق، لا يصح أبدا أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة المؤسفة، التي اتسمت بالاستهانة والاستخفاف، مؤكدا أن إدارة المحلة قادرة على الحفاظ على حقوق النادى كاملة، ونيلها من أى شخص أو جهة، أيا كانت.

وأضاف أن ما قام به سموحة كذلك يتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل بيننا، خاصة أن العلاقات المشتركة بين المحلة وسموحة طالما شهدت تقديرا بين الطرفين، ونحن نحتفظ بحقنا كاملا في اتخاذ الإجراءات التي سيقررها مجلس إدارة المحلة.

وكان عبد الحميد بسيوني قد وقع لسموحة على الرغم من ارتباطه بعقد ممتد مع غزل المحلة، وهو ما أثار استنكارا واسعا في الشارع الكروي المحلاوي.