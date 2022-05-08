شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يعود للتسجيل مع الأهلي بعد غياب 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد طاهر محمد طاهر، نجم النادي الأهلي، لهز شباك المنافسين بعد غياب دام خمسة أشهر كاملة بعد تسجيله هدفا فى شباك وفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل طاهر محمد طاهر ثانى أهدافه هذا الموسم بعدما سجل هدفه الأول فى شباك الرجاء المغربي ببطولة كأس السوبر الأفريقي ديسمبر الماضي.

ووضع الأهلي قدما في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بفوز عريض على حساب ضيفه وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (4-0)، مساء السبت على ملعب السلام بالقاهرة، في ذهاب نصف النهائي.

لعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي دور البطولة في انتصار فريقه، بعدما افتتح الرباعية في الدقيقة 30، ثم صنع هدفا لزميله طاهر محمد طاهر الذي سجل الهدف الثاني (56).

وصنع تاو مجددا لزميله محمد شريف في الدقيقة 72، ثم أحرز تاو الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بالفوز بفارق 5 أهداف.