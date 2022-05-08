شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لـ "صالح جمعة" في سيراميكا لتخسيس وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاعب الفريق لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

وعقد أحمد سامى المدير الفني لـ سيراميكا جلسة مع طبيب الفريق ومخطط الأحمال لوضع برنامح خاص لصالح جمعة يستعيد به اللاعب لياقته البدنية ووزنه، حتى يتمكن من الدفع به ولو لدقائق معدودة في المباريات القادمة.

من ناحية أخرى يدرس أحمد سامى، لائحة فريقه من أجل الوقوف على الشكل النهائي لها بعد إضافة تعديلات، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات ببطولة الدوري، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف سيراميكا.

يعكف سامى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات، حيث يرغب سامى في وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيراميكا من أجل عودة النتائج الطيبة للفريق.

وعبر أحمد سامي،عن سعادته بخوض تجربته الجديدة في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لمس من اللاعبين حالة من الاستنفار والرغبة في تحقيق أهداف وطموحات الإدارة، موضحا أن نادي سيراميكا يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح، من خلال دعم مجلس الإدارة.

وأضاف المدير الفني أن مقومات نادي سيراميكا كفيلة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري، لما يملكه الفريق من لاعبين أكفاء، في مختلف المراكز، في ظل وجود عناصر تجمع بين الخبرة والشباب، الأمر الذي يجعل الفريق قادرًا على تحقيق طموحاته وأهدافه في الفترة المقبلة.