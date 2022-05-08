شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة خاصة مع أوباما على هامش تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق، على هامش المران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إنبي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز، ومنح المدير الفني للزمالك تعليمات لأوباما، كما تحدث معه فى بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة.

فيما خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتسديد على المرمى من جميع الجهات سواء من وضع الثبات او التحرك، على هامش المران، كما تضمنت الفقرة التسديد على المرمي من خلال التمرير في منطقة الجزاء من لاعب للآخر، وشارك فى هذه الفقرة عبد الله جمعة ورزاق سيسيه وسيد عبدالله نيمار ومحمد عبد الشافي.

كما أدي لاعبو الفريق فقرة فنية على هامش المران، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال هذه الفقرة على بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب التي سيواجه بها إنبي.

وقام فيريرا عقب انتهاء الفقرة بعمل محاضرة فنية سريعة شرح خلالها كافة التفاصيل سواء الإيجابيات أو السلبيات، وكذلك أعطى تعليمات خاصة لبعض اللاعبين بشكل منفرد.

كما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة إنبي للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم.

ويؤدي شيكابالا خلال الوقت الحالي برنامجا علاجيا وتأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية للاعبين بالكرة على هامش المران، واستمرت الفقرة التأهيلية بالكرة لمدة 15 دقيقة، شهدت أداء بعض التدريبات سواء بالتمرير بالقدم أو الأيدى وكذلك الرأس بالقفز لأعلى بين اللاعبين، بهدف زيادة المرونة وتنشيط العضلات.