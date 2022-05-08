شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل الشناوى مع الجماهير بعد رباعية وفاق سطيف واحتفال خاص مع الدبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي قائد الأهلي على التفاعل والاحتفال مع الجماهير الحمراء عقب فوز فريقه على وفاق سطيف برباعية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد الأهلي والسلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص الشناوي على الاحتفال بطريقة خاصة مع المالي أليو ديانج بعد الفوز العريض على بطل الجزائر، وقام الشناوى بحمل الدبابة المالية على هامش الاحتفالات التي أعقبت الفوز الكبير على وفاق سطيف.

ونجح فريق الأهلي فى الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي والسلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل طاهر محمد هدفا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد هدفه في مرمى صن داونز الجنوب إفريقي في النسخة الماضية وكان في مباراة الذهاب بالقاهرة أيضا.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة.

وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.. وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.