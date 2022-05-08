شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: لم نتلق عروضا لمباريات ودية.. وهذه أهداف إيهاب جلال مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس الحالى داعم لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، موضحا أن الاختلاف بين أعضاء المجلس كان على هوية المدرب وطنى أم أجنبي ولم يتطرق لشخص وقدرات إيهاب جلال.

وقال الدرندلى فى تصريحات للصحفيين، "هدف إيهاب جلال هو التتويج بلقب أفريقيا والوصول للمونديال، من الصعب أن نوفر مباراة ودية فى أول معسكر لضيق الوقت، ولم نتلق أى عروض لخوض لقاءات ودية الفترة المقبلة".

وأضاف الدرندلى، "حضور بركات وحازم إمام جلسة توقيع العقود يؤكد دعمهم للجهاز الجديد، وإيهاب جلال لم يطلب أى شروط غير تقليدية فى عقده".

واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قبل قليل، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة ايهاب جلال بمقر اتحاد الكرة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الجديد.

وقدم اتحاد الكرة اليوم، إيهاب جلال مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدربا عاما، واحمد حسام ميدو مدربا، وعصام الحضري مدربا للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.