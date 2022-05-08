شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح: بطولة أفريقيا للطائرة فرصة لتعويض الجماهير عن الإخفاق المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صلاح، لاعب فريق كرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم أمام النادي الأولمبي القليبي مهمة للغاية؛ نظرا لكونها المباراة الأولى للفريق فى بطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس، ويسعى الأهلي للتتويج بلقبها.

وأضاف صلاح، «نجهل طريقة لعب النادي الأولمبي القليبي، ولكننا نحترمه كثيرا؛ نظرا لأن الفرق التونسية تتميز بالقوة، نحترم بالطبع جميع منافسينا، ولكننا سنحاول فرض أسلوب لعبنا اليوم فى المباراة لتحقيق الفوز».

وتابع، «خسارة الدوري والكأس كانوا بمثابة الصدمة، ولكن تركيزنا الآن منصب على البطولة الأفريقية التى تمثل أهمية كبرى لنا، فهي تعويض عن الإخفاق المحلي، كما أنها ستساهم بشكل قوى فى التحضير الجيد للموسم الجديد».

ووجه أحمد صلاح رسالة لجمهور الأهلي أكد فيها أن الفريق يحتاج دعمهم ومساندتهم، وأن الجميع سيبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل التتويج باللقب الأفريقي لمصالحة الجماهير.