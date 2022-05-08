شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين والدرندلى يغادران اجتماع اتحاد الكرة مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الثنائي خالد الدرندلى نائب مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعامر حسين عضو المجلس، الاجتماع المنعقد حالياً مقر الاتحاد مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب.

وغادر الدرندلى بسبب تقديم واجب العزاء فى أحد المقربين منه، بينما غادر عامر حسين بسبب ارتباطات شخصية.

واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قبل قليل، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال بمقر اتحاد الكرة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الجديد.

وقدم اتحاد الكرة اليوم إيهاب جلال مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا، وعصام الحضري مدربا للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.

وأعلن خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، استمرار إشراف الثنائي حازم إمام وبركات عضوى المجلس على المنتخب الأول مع إيهاب جلال.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك جلسات مرتقبة تجمع الجهاز الفني الجديد برئاسة إيهاب جلال مع بركات وإمام لمناقشة خطة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى المعاون مع إيهاب جلال جاء وفق اختياراته ونحن نحترمها.

وقدم اتحاد الكرة اليوم إيهاب جلال مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدرباً عاماً، وأحمد حسام ميدو مدرباً، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.