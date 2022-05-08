شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينهى صيامه التهديفى لـ7 مباريات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الاهلي ، فى إنهاء حالة الصيام عن التهديفي التى لازمته طوال 50 يوما لعب خلالها سبع مباريات، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما فى شباك وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى انتهي بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

ولم يسجل بيرسي تاو مع الأهلي منذ هدفه فى شباك المريخ السوداني بدور المجموعات في 18 مارس الماضي، قبل أن يعود ويسجل ثنائية فى شباك وفاق سطيف ليصل لتسعة أهداف بقميص الأهلي.

ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.