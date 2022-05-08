شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينهى صيامه التهديفى لـ7 مباريات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
ولم يسجل بيرسي تاو مع الأهلي منذ هدفه فى شباك المريخ السوداني بدور المجموعات في 18 مارس الماضي، قبل أن يعود ويسجل ثنائية فى شباك وفاق سطيف ليصل لتسعة أهداف بقميص الأهلي.
ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.
وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.
وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة أمس، السبت، بالقاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
واستقر مجلس الأهلي على تكليف العامري فاروق برئاسة بعثة الفريق التى ستُغادر القاهرة بعد غد، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض المباراة التى ستُقام يوم 14 مايو الجاري بإستاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائر.