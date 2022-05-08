شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يغادر اجتماع اتحاد الكرة بعد الاستماع لمطالب إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، اجتماع اتحاد الكرة المنعقد حالياً مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة إيهاب جلال فى مقر الاتحاد بالجبلاية. وحضر أبو العلا الاجتماع وتوقيع العقود واستمع لمطالب إيهاب جلال عن خطته للفترة المقبلة، والتقارير الطبية المطلوبة عن اللاعبين قبل المعسكر الأول للمنتخب المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجارى.

ووقع إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني الأول، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسته المنعقدة حالياً مع إدارة الاتحاد بمقر الجبلاية.

ويجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، حالياً مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال بمقر اتحاد الكرة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الجديد.

وقدم اتحاد الكرة اليوم إيهاب جلال مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدرباً عاماً، وأحمد حسام ميدو مدرباً، وعصام الحضري مدرباً للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.