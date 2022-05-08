شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 11 بطولة عالم حققها الشحات مبروك فى كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشحات مبروك أسطورة كمال الاجسام فى مصر والوطن العربى، ببطولاته وألقابه التى حققها خلال مسيرته مع اللعبة، حيث وصلت بطولات الشحات مبروك إلى 11 لقباً فى بطولات العالم.

أول لقب حققه الشحات فى مسيرته مع كمال الأجسام عام 1987، وتوالت بطولاته حتى اتجه إلى الفن، ولفت نظر المخرج إبراهيم الموجى فى فيلمه المرشد ليسيطر على الساحة القتالية فى الأفلام مثل أمريكا شيكا بيكا، اللعب مع الأشرار الشجعان، علقة موت، وغيرها من الأفلام العربية، ووصل رصيده مع الأفلام إلى 29 فيلما، و 29 ملسلسلا .

وفى عام 2015 ، شارك الشحات مبروك فى بطولة العالم التى أقيمت فى نوفمبر، وكان عمره وقتها 57 عاما، ليكون السن ليس عقبة فى طريق الشحات، والذى تولى قيادة المنتخب بعد ذلك.

الشحات مبروك ولد بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته كصانع أحذية، بدأ ممارسة لعبة كمال الأجسام فى سن صغير، وأدى تقدمه فى اللعبة إلى الاستعانة به فى بعض الأدوار السينمائية للاستفادة من هيئته الرياضية، فى أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

نظرا لهيئته الجسمانية الرياضية لفت نظر المخرج إبراهيم الموجى فى فيلمه المرشد ليسيطر على الساحة القتالية فى الأفلام مثل أمريكا شيكا بيكا، اللعب مع الأشرار الشجعان، علقة موت، وغيرها من الأفلام العربية.

الشحات مبروك أحرز بطولة العالم 11 مرة بدأها عام 1987، منها بطولة العالم فى تركيا، بطولة العالم فى سلوفينيا، وغيرها من البطولات، التى رفع فيها اسم مصر عاليا.