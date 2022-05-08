شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا راحة من مران الزمالك بسبب آلام القدم وتدريب خاص لزيادة المرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة إنبي للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم.

ويؤدي شيكابالا خلال الوقت الحالي برنامجا علاجيا وتأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية للاعبين بالكرة على هامش المران، واستمرت الفقرة التأهيلية بالكرة لمدة 15 دقيقة، شهدت أداء بعض التدريبات سواء بالتمرير بالقدم أو الأيدى وكذلك الرأس بالقفز لأعلى بين اللاعبين، بهدف زيادة المرونة وتنشيط العضلات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء فى الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.