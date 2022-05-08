شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن استمرار إشراف حازم إمام وبركات على المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، استمرار إشراف الثنائي حازم إمام وبركات عضوى المجلس على المنتخب الأول مع إيهاب جلال.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك جلسات مرتقبة تجمع الجهاز الفني الجديد برئاسة إيهاب جلال مع بركات وإمام لمناقشة خطة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى المعاون مع إيهاب جلال جاء وفق اختياراته ونحن نحترمها.