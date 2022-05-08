شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبل.. انطلاق الدورة الثانية لـ"مدينتي هاف مارثون".. واستحداث سباق ترفيهى لمسافة 3 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الجمعة المقبل 13 مايو النسخة الثانية من "مدينتي هاف مارثون" Madinaty Half Marathon ، وذلك بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة "تراي فاكتوري"، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية .

ويتميز مدينتي هاف ماراثون هذا العام باستحداث سباق الـ ٣ كم، والذي يناسب مختلف الفئات العمرية وجميع أفراد العائلة، ويضم أيضا فعاليات كثيرة وفقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجأت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون .

وينطلق "مدينتي هاف ماراثون" يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم ، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، والاضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ 3 كيلو .

ويبداً برنامج الهاف ماراثون بالتجمع وتسجيل الحضور في الساعة السادسة صباحاً . وتنطلق سباقات الـ 5 كم ، 10 كم ، 21 كم في السابعة صباحاً ، فيما ينطلق سباق الـ 3 كم في التاسعة والنصف صباحاً . ويتم توزيع الجوائز على الفائزين الساعة 10.00 صباحاً .