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الجمعة المقبل.. انطلاق الدورة الثانية لـ"مدينتي هاف مارثون".. واستحداث سباق ترفيهى لمسافة 3 كم

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الجمعة المقبل 13 مايو النسخة الثانية من "مدينتي هاف مارثون" Madinaty Half Marathon ، وذلك بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة "تراي فاكتوري"، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية .

 

ويتميز مدينتي هاف ماراثون هذا العام باستحداث سباق الـ ٣ كم، والذي يناسب مختلف الفئات العمرية وجميع أفراد العائلة، ويضم أيضا فعاليات كثيرة وفقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجأت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون .

 

وينطلق "مدينتي هاف ماراثون" يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم ، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، والاضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ 3 كيلو .

 

ويبداً برنامج الهاف ماراثون بالتجمع وتسجيل الحضور في الساعة السادسة صباحاً . وتنطلق سباقات الـ 5 كم ، 10 كم ، 21 كم في السابعة صباحاً ، فيما ينطلق سباق الـ 3 كم في التاسعة والنصف صباحاً . ويتم توزيع الجوائز على الفائزين الساعة 10.00 صباحاً .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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