شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق بطولة كأس العرب لدراجات المضمار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الاثنين منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والتى تقام في الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجارى بمضمار القاهرة الدولى للدراجات، بمشاركة 6 دول هي مصر والإمارات والجزائر وليبيا وسوريا والسودان.

وتشهد البطولة سباقات فى منافسات الرجال والشباب والإناث والشابات حيث يقام 7 سباقات فى كل فئة من تلك الفئات على مدار أيام البطولة، وتقام السباقات على فترتين صباحا ومساءً.

ومن المقرر أن تنطلق سباقات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وتقام سباقات الفترة المسائية بداية من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، ويتم إقامة مراسم تتويج الفائزين بالميداليات في نهاية الفترة المسائية يوميا .

من جهته أكد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، اكتمال كافة الترتيبات والأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، متوقعا أن تشهد البطولة منافسات قوية بين لاعبي المنتخبات المشاركة وذلك فى ضوء التطور الكبير والطفرة الفنية التي شهدتها رياضة الدراجات على المستوى العربي مؤخرا.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجية عزام الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق البطولة تقديرا لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها أمس خلال دفاعهم عن الوطن ومقدراته في الحادث الإرهابي.