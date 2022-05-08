بالأسماء.. اتحاد كرة القدم المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفني للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.



ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل.

من ناحية أخرى، يعلن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدوري العام وبطولتي كأس مصر القديم والحالي يوم 16 مايو الجارى وفقا لليوم السابع، وتحديدا عقب مباراتى الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف العام على المسابقات، موقف الأهلي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحديد مواعيد جدول الدوري كاملا وكذلك بطولتي كأس مصر ، مع مراعاة تأجيل مباريات أخري للأهلي حال تأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال.