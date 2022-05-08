الأهلي يرفض التعجل فى استعادة السولية وعبد المنعم بعد رباعية وفاق سطيف

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القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للنادي الاهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، التعجل فى استعادة عمرو السولية ومحمد عبد المنعم فى مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها السبت المقبل، فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويرى جهاز الأهلي أن فوز المارد الأحمر فى لقاء الذهاب برباعية دون رد تمنحه أفضلية كبيرة للصعود المباراة النهائية لدوري الأبطال دون الحاجة للتعجل بعودة المصابين، أملا فى تجهيزهم للمباراة النهائية.

ويجهز الجهاز الطبي للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، الزمن عمرو السولية ومحمد عبد المنعم لاعبى المارد الأحمر لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى ،والمقرر لها السبت المقبل، بعد غيابهما عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

ويعاني محمد عبد المنعم الشهير بكامبوس من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد سيراميكا بالدوري، وكانت سببا في عدم استكماله للمباراة.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ليتم استبداله خوفاً من تفاقم الإصابة، لاسيما أن اللاعب أحد أهم العناصر الأساسية التي يضع عليها جهاز الاهلى أمالا عريضة في موقعة وفاق سطيف.

ويواصل محمد عبد المنعم تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى يشتمل على جلسات علاج طبيعي في الجيم لتجهيزه لمباراة وفاق سطيف الجزائري .

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