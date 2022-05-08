كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائي دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل الجولة الأولى من نهائي دورى سوبر كرة السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى، والتي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى من مباريات النهائي فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على أن تقام باقى المباريات أيام 10 و 2 و 14و 16 مايو الجارى.

المدير الفنى وأبرز اللاعبين

يقود الأهلى الإسبانى أوجستى بوش المدير الفني، وحقق مع الفريق بطولة دورى المرتبط وبطولة القاهرة والسوبر والكأس، وفى المقابل يتولى تدريب الاتحاد المخضرم أحمد مرعى.

ومن أبرز لاعبى الأهلى سيف سمير ، عمر طارق، عمرو الجندى ، مودى الجارحى ، تومسون ، محمد أبو النصر ، عمرو زهران ، أحمد إسماعيل ، عبد الله ناصر ، بالإضافة إلى إيهاب أمين، ويضم الاتحاد كوكبة من النجوم مثل هيثم كمال ، يوسف شوشة ، إسماعيل احمد، رامى إبراهيم .

حكام المباراة

يتولى إدارة المباراة تحكيميا طاقم أجنبى، مكون من حكم صربى ، وآخر بوسنى ، بالإضافة إلى وائل ابراهيم، بناءً على طلب الناديين، حيث طلبا من اتحاد السلة استقدام حكام أجانب على أن يتحمل الناديين تكاليف استقدامهما .

حضور الجماهير

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات ، كما أن الاجتامع الامنى للمباراة أسفر عن عدم السماح بأي تواجد جماهيري في المباراة المرتقبة ، وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلي ، وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما في ذلك اللاعبين والجهاز الفني والإداري.