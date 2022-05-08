شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يرسل شيكا بالشرط الجزائى للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، شيكاً بقيمة شهرين وهى الشط الجزائى فى عقده مع المحلة، بعد خصم مستحقاته لدى المحلة، ليغلق الملف كاملا ويحصل على إخلاء الطرف الخاص به.

وأرسل بسيونى فاكساً لنادى المحلة والاتحاد المصرى لكرة القدم بجميع المستندات وصور الشيك والإداع .

وفضل بسيونى إنهاء الأزمة بالتراضى للتركيز مع فريقه الجديد سموحة والذى سيخوض مباراة مهمة الأربعاء المقبل أمام الاتحاد السكندرى.

ووجه بسيونى الشكر لمجلس ادارة المحلة واللاعبين وجماهير المحلة التى ساندته خلال تواجده مع الفريق مؤكدا انه غير قلق على الفريق وينتظره مستقبل أفضل.