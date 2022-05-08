شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام: مهمة المنتخب فى المرحلة المقبلة صعبة لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسام، المدرب المساعد فى الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، مع إيهاب جلال عن أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب، مؤكدا أن المهمة صعبة قياساً على ضيق الوقت قبل معسكر المنتخب الأول، ولكن لدينا ثقة فى اللاعبين.
وقال ميدو، فى تصريحات للصحفيين عقب المؤتمر الصحفى لتقديم إيهاب جلال، عن وجوده كمدرب مساعد وليس مدربا عاما، كما تردد، "علاقتي مع إيهاب جلال أكبر من المسميات والمناصب، لا يهم التايتل بقدر ما يهمنى الدور الذى أقوم به، أتطلع لبدء التحدى، وكل أفراد الجهاز قامات كبيرة فى كرة القدم".
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.
وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى فى الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.