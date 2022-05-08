شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام: مهمة المنتخب فى المرحلة المقبلة صعبة لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسام، المدرب المساعد فى الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، مع إيهاب جلال عن أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب، مؤكدا أن المهمة صعبة قياساً على ضيق الوقت قبل معسكر المنتخب الأول، ولكن لدينا ثقة فى اللاعبين.

وقال ميدو، فى تصريحات للصحفيين عقب المؤتمر الصحفى لتقديم إيهاب جلال، عن وجوده كمدرب مساعد وليس مدربا عاما، كما تردد، "علاقتي مع إيهاب جلال أكبر من المسميات والمناصب، لا يهم التايتل بقدر ما يهمنى الدور الذى أقوم به، أتطلع لبدء التحدى، وكل أفراد الجهاز قامات كبيرة فى كرة القدم".