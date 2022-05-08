شكرا لقرائتكم خبر عن "مأدبة غداء" لمجلس اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول حاليا مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الغداء بمقر الاتحاد بالجبلاية مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب. واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قبل قليل، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال بمقر اتحاد الكرة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الجديد.

وقدم اتحاد الكرة اليوم إيهاب جلال مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدرباً عاماً، وأحمد حسام ميدو مدرباً، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.