شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أحاول إقناع السعيد بالتراجع عن الاعتزال.. وما أقدرش أقول لأ للمنتخب مرتين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف إيهاب جلال، فى المؤتمر الصحفي المنعقد باتحاد الكرة، أنه لم يتول المهمة لخوض تجربة عابرة، مؤكدًا أن لديه مكاسب من الفترة السابقة سيستخدم إيجابياتها فى بناء مشروع كروى، وسيعتمد على المحترفين واللاعبين الجاهزين فى باقى الأندية.
وعن الاعتراض على تواجد عصام الحضرى ضمن جهازه المعاون، أكد إيهاب جلال أنه لم يعترض، ووجود السد العالي أمر مفيد لحراس الفراعنة.
وأشار المدير الفني للمنتخب إلى أنه تواصل مع عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز من أجل إقناعه بالتراجع عن الاعتزال الدولى، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة به خاصة أنه لاعب مميز.
وأضاف جلال أن هناك بعض التغيير فى طريقة لعب المنتخب، وليس تغييرا فى اللاعبين أو القوام الأساسي للفريق.