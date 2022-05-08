شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني الأول، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسته المنعقدة حالياً مع إدارة الاتحاد بمقر الجبلاية.

ويجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، حالياً مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال بمقر اتحاد الكرة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الجديد.

وقدم اتحاد الكرة اليوم إيهاب جلال مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدرباً عاماً، وأحمد حسام ميدو مدرباً، وعصام الحضري مدرباً للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.