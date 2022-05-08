شكرا لقرائتكم خبر عن موسم واحد قابل للتجديد.. مدة العقد الجديد لـ حازم إمام مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، على تجديد تعاقد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، والذى ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الحالى.

وقرر مسئولو نادى الزمالك وأمير مرتضي المشرف على الكرة بالزمالك أن يكون تجديد عقد حازم إمام لمدة موسم واحد قابل للتجديد، حال وجود رغبة مشتركة بين إدارة النادى واللاعب على التجديد مرة أخرى.

ورحب مسئولو الزمالك بتجديد تعاقد قائد الفريق، بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما رحب به المسئولون، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو النادى جلسة مع حازم إمام فى أقرب فرصة من أجل الاتفاق على كافة بنود تجديد التعاقد، قبل التوقيع الرسمى بين الطرفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.