شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن مهاجم الأهلي يرزق بمولود جديد "محمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق حسام حسن مهاجم النادي الأهلي بمولود جديد أطلق عليه "محمد" خلال الساعات الماضية، وتلقى اللاعب تهنئة زملائه والجهاز الفني.

واستبعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حسام حسن من حساباته لمباراة وفاق سطيف الجزائري لأسباب فنية.

ووضع الأهلي قدما في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بفوز عريض على حساب ضيفه وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (4-0)، مساء السبت على ملعب السلام بالقاهرة، في ذهاب نصف النهائي.

لعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي دور البطولة في انتصار فريقه، بعدما افتتح الرباعية في الدقيقة 30، ثم صنع هدفا لزميله طاهر محمد طاهر الذي سجل الهدف الثاني (56).

وصنع تاو مجددا لزميله محمد شريف في الدقيقة 72، ثم أحرز تاو الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بالفوز بفارق 5 أهداف.