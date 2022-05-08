كل ما تريد معرفته عن اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تصدر اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا اهتمامات الجماهير المصرية فى الساعات الأخيرة، خاصة بعد الفوز الكبير الذى حققه الأهلي على وفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائي البطولة برباعية نظيفة، ليضع قدماً فى نهائي دوري الأبطال، وفى ذات الوقت زادت حظوظ الوداد المغربي بالتأهل للنهائي بعد فوزه خارج أرضه على بترو أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ما هو موقف الكاف من اختيار ملعب نهائي أفريقيا؟

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استقر على إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، فيما كشفت تقارير صحفية أخرى أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على إقامة المباراة النهائية بمدينة داكار السنغالية.

كيف رد الاتحاد المصرى على إقامة النهائي بالمغرب؟

الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، أصدر بياناً أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، أثناء إقامة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين، كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال فى نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربعة التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي مصر والجزائر والمغرب وأنجولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

ما هو موقف المغرب؟

كشف تقرير مغربي عن تكليف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمغربي فوزي لقجع والسنغالي أوجستين سنجور باختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

متى يتم تحديد الملعب بشكل نهائي؟

من المنتظر أن يتم حسم الملعب فى الأسبوع المقبل، لمعرفة الدولة التى ستستضيف نهائي البطولة القارية.

ماذا قال موسيماني عن ملعب النهائي؟

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا، "ليس من شأني الحديث عن نظام نهائي دوري الأبطال سواء كان مباراة واحدة أو بنظام الذهاب والإياب، ولكن إذا كانت مباراة واحدة يجب أن تكون فى ملعب محايد".