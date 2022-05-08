شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى أول تدريب لفريق الأمل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الأول لفريق الأمل بنادي الزمالك وجود 22 لاعباً لخوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتم تكوين فريق الأمل وفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل إدارة الكرة والجهاز الفنى لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول.

وضمت المجموعة الموجودة بالمران الأول لفريق الأمل كلا من: حراسة المرمى... محمد نديم ، السيد عطية من مواليد "2001 " ، معاذ علاء الدين "2003 " ، محمود أشرف الشناوي "2004 ".

واللاعبون هم: حاتم محمد سكر "2001 "، محيي جمعة "2003 " ، أحمد رفاعي "2003 " ، محمد حمدي "2000 "، محمد طارق "2002 " ، إبراهيم محمد " 2001 " ، محمد حسام "بيسو" "2001 " ، ماجد هاني "2003 " ، أحمد عبدالرحيم ايشو "2003 " ، طارق علاء "2003 " ، محمد خضري "2002" ، كريم محمد "2001 " ، مصطفي طارق مصطفي "2001 " ، كريم عبدون "2003 " ، يوسف أسامة نبيه "2000 " ، علي ياسر "2003 " ، حسام أشرف "2001 " ، أحمد زكي "1999 ".