شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى أول تدريب لفريق الأمل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وتم تكوين فريق الأمل وفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل إدارة الكرة والجهاز الفنى لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول.
وضمت المجموعة الموجودة بالمران الأول لفريق الأمل كلا من: حراسة المرمى... محمد نديم ، السيد عطية من مواليد "2001 " ، معاذ علاء الدين "2003 " ، محمود أشرف الشناوي "2004 ".
واللاعبون هم: حاتم محمد سكر "2001 "، محيي جمعة "2003 " ، أحمد رفاعي "2003 " ، محمد حمدي "2000 "، محمد طارق "2002 " ، إبراهيم محمد " 2001 " ، محمد حسام "بيسو" "2001 " ، ماجد هاني "2003 " ، أحمد عبدالرحيم ايشو "2003 " ، طارق علاء "2003 " ، محمد خضري "2002" ، كريم محمد "2001 " ، مصطفي طارق مصطفي "2001 " ، كريم عبدون "2003 " ، يوسف أسامة نبيه "2000 " ، علي ياسر "2003 " ، حسام أشرف "2001 " ، أحمد زكي "1999 ".
خاض لاعبو فريق الأمل بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية على هامش المران الأول لهم اليوم الأحد الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وقام أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بوضع برنامج بدني وتأهيلي خاص لمجموعة اللاعبين ، لرفع معدل اللياقة البدنية بشكل تدريجي خاصة في ظل تواجد معظم في راحة خلال الأيام الماضية بعد انتهاء دوريات الجمهورية الخاصة بهم .
وأدى اللاعبون تدريب بالجري الخفيف بمحيط الملعب ، اعقبها تدريبات تأهيلية من أجل تنشيط العضلات وحرص الجهاز الفني على متابعة أداء اللاعبين للتدريبات البدنية .