اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.

اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب

وكشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب، موضحا أن عقده لمدة موسمين، وتوفير كافة متطلبات الجهاز من مباريات ودية.

وقال علام، فى مؤتمر تقديم الجهاز الفنى للمنتخب، درسنا الوضع الفنى وتأكدنا من أهمية وجود لجنة فنية داخل اتحاد الكرة، وقد يكون توحيد طريقة اللعب أهم أسباب تعيين هذه اللجنة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس بتشكيل هذه اللجنة وفي الأيام المقبلة سيتم تحديد هويتها.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.