شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة إيهاب جلال ،فرجاني ساسي يرحب بالعودة للزمالك.. والإدارة تدرس القرار .

فرجاني ساسي يرحب بالعودة للزمالك.. والإدارة تدرس القرار

رحب الدولي التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب الزمالك السابق ونجم فريق الدحيل القطرى الحالي، بالعودة مرة أخرى لصفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة إيهاب جلال

أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس. أعلنت اللجنة المنظمة للقاء السوبر الأفريقى لكرة اليد، المحدد له السابعة مساء اليوم الأحد بالنيجر بين الأهلى والزمالك، تعيين طاقم حكام مغربى لإدارة اللقاء، ويدير اللقاء محمد شراقى وأشرف المنيرى.

فيريرا يرحب بتجديد تعاقد أشرف روقا واستمراره بالزمالك

رحب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتجديد تعاقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، والذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق منذ انتقالات شهر يناير الماضي.

برنامج لتجهيز حمدى فتحي فى الأهلي لموقعة وفاق سطيف بعد آلام الحوض

وضع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بقيادة أحمد أبو عبلة، برنامجاً تأهيلياً لحمدى فتحي لاعب خط وسط المارد الأحمر الذى اشتكي من استمرار آلام الحوض بعد مباراة وفاق سطيف الجزائرى التى فاز بها الأهلي برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

علي فرج يتوج ببطولة جي بي مورجان للاسكواش بعد فوزه على لاعب بيرو