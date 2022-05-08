شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي موسيماني يواصل ترويض أندية شمال أفريقيا بعد رباعية وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا عريضا علي وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقترب من بلوغ المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

نهائي دوري أبطال أفريقيا يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، فى نصف النهائي.

وأصبح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، "بعبع" لأندية شمال أفريقيا بعدما واجههم تسعة مرات، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل مرتين ولم يعرف الخسارة، فقد فاز على الوداد المغربى ذهابا وإيابا فى نصف نهائي 2020، كما تفوق على الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي 2021، وعلى الرجاء بالنسخة الحالية 2-1 ثم 1-1.

كما تفوق على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي 2021 بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق على الرجاء في السوبر 2022 بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا (1-1) قبل أن يفوز علي وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة.