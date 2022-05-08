شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرة واحدة قبل السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانا بعد غد الثلاثاء قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة فريق وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغداً بعد الفوز الكبير أمس، السبت، على وفاق سطيف برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مراناً وحيداً قبل السفر للجزائر، حيث سيتدرب الفريق صباح الثلاثاء المقبل بالتتش ثم يتوجه الفريق إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة فى رحلة الجزائر لخوض المباراة التى تقام السبت المقبل.