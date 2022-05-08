شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمنتخب فى نظرة عميقة للتفكير فى المستقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرة ثاقبة سيطرت على الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن أعضاء الجهاز بالكامل، حول مستقبل الفراعنة خلال المرحلة المقبلة والتجهيز للمرحلة المقبلة التى تحتاج لجهد مضاعف من أجل انجاز المهمة والتى ستبدأ بتصفيات أمم أفريقيا 2023 الشهر المقبل.

وأعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.



ايهاب جلال



محمد شوقى



الحضرى و احمد حسام فى المؤتمر



الحضرى وشوقى واحمد حسام