شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين يبدأ أولى المهام الجديدة فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين وعضو لجنة الكرة بـ الاتحاد السكندرى جلسة مع عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الأول لشرح المشروع الجديد للاستفادة من قطاع الناشئين والمواهب بنادى الاتحاد والعمل على الدفع بعدد من اللاعبين للمعايشة بالفريق الأول وإعارة عدد من اللاعبين للأندية الأخرى للاستفادة منهم فى المستقبل القريب.

كما يقدم إمام محمدين تقريرا مفصلا لمجلس الإدارة عن الموسم المنقضى وكذلك التصورات الجديدة وتشكيل الأجهزة واختيارات المدربين والإداريين، ووضع تصور للمرحلة المقبلة.

وقال إمام محمدين: انتظروا الاتحاد السكندرى خلال المرحلة المقبلة منافس لكل أندية القمة فى بطولات الجمهورية وظهور جيل جديد من أبناء النادى يعيد أمجاد بوبو والجارم ومحمد عمر وعيد أحمد.