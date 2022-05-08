شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف تصفيات منتخب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه إقامة تصفيات للاعبى المنتخبات على مستوى الكبار والشباب والناشئين يومى 23 و28 مايو الجارى بالمركز الأولمبى بالمعادى. ومن المقرر أن تقام التصفيات 23 مايو على مستوى الكبار وتحت 21 سنة، بينما تقام التصفيات للشباب والناشئين تحت 18 سنة 28 مايو.

وتقرر أن يتم اختيار أصحاب المركز الأول والثانى على مستوى الكبار، والمراكز من الأول الى الثالث لتصفيات تحت 18 سنة.

وتقدم مسئولو اتحاد الكاراتيه بطعن فى مركز التسوية والتحكيم على القرار الخاص بإلغاء نتيجة انتخابات الاتحاد التى أجريت نوفمبر الماضى، وبطلان ما يترتب على ذلك، وتم التقدم بالطعن قبل إجازة عيد الفطر.

وكان مركز التسوية والتحكيم قرر إلغاء نتيجة انتخابات الكاراتيه بناءً على الدعوى المقامة من محمد مصيلحى المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى جرت نوفمبر الماضى، وأسفرت عن فوز محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد.